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Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил арест похищенному в Республике Беларусь 19-летнему украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Арест продлен до 4 января следующего года», - отметили в суде, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

Российский суд арестовал Гриба до 17 октября. 

Отец парня заявил, что содержание украинца в СИЗО без лекарств может привести к фатальным последствиям.

11 октября  Украина отправила в Российскую Федерацию медиков для обследования Гриба, однако российская сторона отказала им в посещении задержанного.
ForUm

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