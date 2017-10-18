Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил арест похищенному в Республике Беларусь 19-летнему украинцу Павлу Грибу до 4 января 2018 года.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Арест продлен до 4 января следующего года», - отметили в суде, сообщает УНИАН.
Как ранее сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.
7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.
Российский суд арестовал Гриба до 17 октября.
Отец парня заявил, что содержание украинца в СИЗО без лекарств может привести к фатальным последствиям.
11 октября Украина отправила в Российскую Федерацию медиков для обследования Гриба, однако российская сторона отказала им в посещении задержанного.
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