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Сегодня, 18 ноября, в 12:00 на международном пункте пропуска «Шегени» польские пограничники не впустили в Польшу ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.

Об этом Шеремета сообщил львовскому изданию «Варианты».

Отмечается, что он ехал в Ланцут вместе с делегацией общества «Надсянье» в одном из двух автобусов делегации в честь погибших украинских воинов.

Сначала у него забрали паспорт и приказали ждать руководителя смены. Последний сообщил о том, что Шеремету запрещен въезд в Польшу.

У Шеремета есть шенгенская виза, выданная Германией.

Пограничники сообщили Шеремете, что ему запрещен въезд в год в Польшу и зону Шенгена.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что официальная Варшава не обнародует список лиц, которым запрещено въезжать в Польшу.

Также польская сторона не хочет официально подтвердить, касается ли запрет председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, которого они считают лично ответственным за польско-украинские проблемы в историческом аспекте. 
ForUm

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