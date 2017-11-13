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Официальная Варшава не обнародует список лиц, которым запрещено въезжать в Польшу. Этот список короткий, и запрет не противоречит правилам Шенгена.

Об этом в интервью изданию Dzienik Gazeta Prawna заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, передает Укринформ.

«Мы не сообщаем ни о том, кто и сколько человек, ни о том, какой сферы это касается», - заявил Ващиковский.

Он добавил, что запрет будет касаться лиц, пропагандирующих антигуманитарные и антиевропейские ценности.

Глава МИД отметил, что запрет не будет противоречить правилам Шенгена относительно въезда граждан третьих стран в ЕС.

Ващиковский проинформировал, что список лиц, которым запрещено въезжать в Польшу, короткий, что свидетельствует о «сдержанности (поляков) в действиях относительно украинской стороны и настроенность на поиск путей продвижения во взаимных контактах и нежелание дальнейшей эскалации».

Напомним, недавно Ващиковский сообщил, что Польша внедрит «черные списки» украинцев, которые «носят мундиры СС Галичина», или препятствуют в административном плане проведению эксгумаций польских захоронений в Украине. Польская сторона не хочет официально подтвердить, касается ли запрет председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, которого они считают лично ответственным за польско-украинские проблемы в историческом аспекте. 

 
ForUm

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