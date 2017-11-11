Польша официально не подтвердила введение запрета на въезд председателю Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал в эфире телеканала «Интер», передают Українські Новини.

«Польская сторона нам этого не подтверждает. Мы пытались это выяснить в министерстве иностранных дел Польши», - сказал министр.

Климкин выразил уверенность, что Украине со временем удастся прийти к историческому примирению с Польшей, отношения между странами будут развиваться и Польша будет оставаться стратегическим партнером Украины.

При этом Украина не может допустить отсутствие уважения к другому историческому видению.

«Мы будем защищать каждого, кто занимается примирением, включая Владимира Вятровича», - резюмировал он.

Ранее Вятрович сказал, что не располагает подтверждением информации о запрете ему въезда в Польшу и связывает такое возможное решение со своей профессиональной деятельностью. Согласно сообщениям польских СМИ, Польша запретила Вятровичу въезд в страну.

Также Польша планирует не пускать в страну украинцев с «антипольскими взглядами».