Украина и Польша снимут мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Об этом вчера, 17 ноября, во время встречи в Кракове договорились заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев и государственный секретарь – руководитель Канцелярии президента Республики Польша Кшиштоф Щерский, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Укранского государства.

Во время заседания Консультационного комитета стороны обменялись мнениями относительно текущего состояния двусторонних отношений. Они подтвердили свою приверженность укреплению стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша.

Стороны согласились с необходимостью снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ и общего их восстановления. В этом контексте было решено провести межправительственную встречу на уровне вице-премьер-министров в ближайшее время.

Во время встречи Елисеев и Щерский согласились с важностью продолжения работы двусторонней межправительственной комиссии по защите и возвращению культурных ценностей.

Украинская и польская стороны договорились сотрудничать с соответствующими местными органами власти для решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Собеседники также обсудили подготовку к визиту президента Республики Польша Анджея Дуды в Харьков в декабре этого года.

В ходе встречи было подтверждено общее стремление сторон содействовать расширению и углублению контактов между людьми.

Также состоялся обмен мнениями относительно будущего саммита Восточного партнерства 24 ноября в Брюсселе.

Напомним, 8 ноября Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши в связи с заявлениями со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины.