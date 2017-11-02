также в разделеОбщество
За Каськива внесли залог 10
Грипп наступает: количество заболевших украинцев продолжает расти 9
У СБУ есть доказательства участия ЧВК «Вагнера» в захвате луганского аэропорта 10
Тимошенко не пришла на суд по «прорыву Саакашвили» 18
В Госавиаслужбе проходят обыски, один из руководителей задержан на взятке 19
СБУ: Украинцы из ЧВК «Вагнера» воюют в Сирии 56
Украина запускает производство боеприпасов 75
СБУ задержала экс-начальника военной полиции Грузии 47
Суд по делу осужденного пограничника перенесли: прокурор не явился 39
НАБУ задержало на взятке главу хозсуда Сумской области 38
ФСБ расследует повреждение газопроводов и ЛЭП в Крыму как «диверсию» 59
ВСУ проводят на Херсонщине ракетные испытания 38
САП: Часть рюкзаков для Нацгвардии пошили в тюрьме 59
СММ заявляет о резком сокращении количества обстрелов на Донбассе 30
AP: Российские хакеры пытались взломать почтовые ящики украинских политиков 43
Зайцеву свозили на место ДТП в Харькове для следственного эксперимента 100
Украина готова предоставить США информацию по Манафорту 57
«Дело рюкзаков»: суд отпустил под личное обязательство Чеботаря и Литвина 83

Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает Европейская правда со ссылкой на Onet.pl.

По его словам, Украина и Польша имеют различные концепции сочетания.

«Мы понимаем, насколько важна для нас Украина с точки зрения геополитики, но украинцы, зная об этом значении своей страны для нашей безопасности, считают, что в таком случае вопросы, которые нас разделяют, в частности исторические, должны сойти на второй, третий план», - сказал министр.

«Сейчас мы запускаем процедуры, которые не будут допускать людей, демонстрирующих крайне антипольские позиции, на территорию Польши. Люди, которые демонстративно носят мундиры СС «Галичина», в Польшу не въедут», - отметил Ващиковский.

Он отметил, что речь также идет о тех, кто препятствует восстановлению польских мест памяти.

«Те лица, которые демонстрируют и используют административные инструменты против Польши, также столкнутся с последствиями», - отметил Ващиковский.

Также, по его словам, в нынешних условиях он еще размышляет над тем, стоит ли рекомендовать визит президента Польши в Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги