Официальная информация с сайта Минфина об уровне госдолга не полностью соответствует действительности. На самом деле Украина должна больше, чем 77 млрд долларов. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Самое очевидное, это забытые $3 млрд, за которые Украина судится с Россией. Напомню, что мы фактически проиграли первую инстанцию в суде. Здесь у Украины позиция страуса с головой в песке — долг не признаем, значит, имеем право не возвращать и не учитывать. Также в официальной сумме Минфин не учитывает выплаты после реструктуризации еврооблигаций (опционы на ВВП), которую проводила Наталья Яресько. История по этим варрантам настолько запутанная, что до сих пор не понятно, как и сколько денег стране придется дополнительно выплатить кредиторам», — отметил бывший глава Нацбанка.

Он напомнил, что если посмотреть только на официально указанные выплаты, то в 2019 году Украине нужно будет выплатить $5 млрд.

«Сюда входят евробонды, долги МВФ, облигации по американским гарантиям. Мы с вами уже знаем о неуказанных долгах, это значит, что будут и неуказанные выплаты. К перечисленному можно добавить китайские свопы, которые китайцы могут потребовать обратно (а это еще плюс $1,5 млрд. в год). Итого по расчетам экспертов эта сумма близится к 9 млрд. долл», — полагает он.

В результате, пишет Арбузов, мы имеем яркий пример манипуляции в предоставлении цифр, на основании которых формируют бюджет.

«Власть показывает всем первичный профицит бюджета, но выходит, что это поверхностная оценка: из-за огромных долгов страна несет гигантские процентные расходы, а это, в свою очередь, дает реальный дефицит бюджета. Экономика работает для того, чтобы просто обслуживать долги, а об их погашении временной власти думать ни к чему», — написал он в Facebook.