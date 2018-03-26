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Киевская прокуратура объявила о подозрении 7 сотрудникам больницы «Охматдет» Министерства здравоохранения Украины по фактам присвоения лекарственных средств в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, досудебным расследованием установлено, что заведующая аптечным складом Национальной детской специализированной больницы путем злоупотребления своим служебным положением в период с 2012 по 2015 годы присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн грн.

Кроме того, в рамках указанного уголовного производства местной прокуратурой сообщено о подозрении 6 старшим медсестрам отделений НДСБ «Охматдет», которые будучи материально ответственными лицами и наделенными полномочиями по возможности получения, хранения и контроля препаратов, обратили в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 млн грн.

По результатам предварительного расследования заведующей аптечным складом НДСБ «Охматдет» Министерства здравоохранения Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 191 УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Шестерым старшим медсестрам «Охматдета» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2,3,4 ст. 191 УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.
ForUm

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