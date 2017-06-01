Главный врач Коломыйской центральной районной больницы (Ивано-Франковская область) Ирина Садовьяк возглавит детскую специализированную больницу «Охматдет» в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что комиссия по проведению открытого отбора кандидатов на должность главного врача «Охматдета» заслушала конкурсные предложения участников и объявила о единогласном решении - выбрать победителем конкурса Садовьяк.
«Обычно главу больницы назначало Министерство здравоохранения Украины. Впервые проведен открытый конкурс, чтобы дать возможность побороться за эту должность лучшим менеджерам нашей страны», - говорится в сообщении.
Конкурс был объявлен второй раз, поскольку во время первого члены комиссии не выбрали победителем ни одного из кандидатов.
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