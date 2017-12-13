Маловероятно, что американское посольство в Израиле будет переведено в Иерусалим ранее 2020 года. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает The New York Times.

«Это не то, что можно сделать немедленно. Возможно, потребуется еще три года, и это еще достаточно амбициозная цель», - заявил он.

В администрации Трампа также заявляли, что в ближайшем будущем по функциональным и логистическим причинам не смогут перенести посольство в Иерусалим, передает 112 Украина.

Как сообщал ForUm, 8 декабря тысячи мусульман объявили «день ярости» и протестовали в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме против признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Арабские и мусульманские страны выступили с предупреждением, что любое решение о переносе посольства США может усилить напряженность в регионе и перечеркнуть усилия США по достижению арабо-израильского мирного соглашения.

Иерусалим полностью перешел под контроль Израиля в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1980 году Израиль принял основной закон, по которому Восточный Иерусалим официально аннексировался и объединенный город объявлялся столицей Израиля.

Совет Безопасности ООН осудил принятие Израилем "основного закона" об Иерусалиме, подтвердив, что его принятие нарушает международное право, согласно которому, столицей Израиля является Тель-Авив.