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Первая очередь Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», где завершаются строительные работы и ведется монтаж оборудования, будет сдана в эксплуатацию в ноябре-декабре текущего года. Об этом, как сообщает пресс-служба Кабмина, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он проинспектировал ход строительных работ, которые были возобновлены осенью 2016 года после трехлетнего перерыва.

«Мы были здесь год назад, и видели, как больница понемногу превращается в крупнейший коррупционный объект страны. Но сегодня можно сказать, что строительство завершается. В ноябре-декабре первая очередь будет сдана. Сейчас главная задача - провести прозрачные тендеры по закупке оборудования, чтобы осовременить клинику», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что сейчас речь идет о вводе в эксплуатацию первой очереди больницы - большого лечебного комплекса на более 26 тыс. квадратных метров с системами МРТ и другим оборудованием, которое позволит проводить сложнейшие процедуры украинским детям разного возраста. Общая стоимость средств, которые могут быть потрачены до конца текущего года на закупки и проведение необходимых монтажных и строительных работ - около 1 млрд грн.

«У нас будет сверхсовременная, прекрасная клиника, в которой будут получать высококвалифицированную помощь, - сказал глава правительства. - В этом году к завершению (всех работ) расходы (составят) 1 млрд грн. Мы рационально подходим к расходованию бюджетных средств. Далее продолжим строить, чтобы в 2019 году все завершить».

Весь комплекс обновленного «Охматдета» составит более 67 кв м - несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделения.
ForUm

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