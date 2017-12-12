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Генеральная прокуратура вызвала экс-президента Грузии, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили 18 декабря на допрос в качестве подозреваемого.

Соответствующая повестка обнародована на сайте ГПУ.

«Саакашвили Михаил Николозович, 21.12.1967 г.р., г. Киев, ул. Костельная, д. 7, кв. 32, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины вам необходимо явиться «18» декабря 2017 года в «09» ч. «30» мин. в Генеральную прокуратуру Украины, по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15, каб. 1106Б», – отмечается в повестке.

Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

ГПУ намерена обжаловать это решение суда. 
ForUm

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