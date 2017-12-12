также в разделеОбщество
Саакашвили вызвали на допрос в ГПУ 11
Прокурор: РФ искореняет проукраинское население Крыма 11
В Украине 70% призывников не явились в военкоматы 34
МОН разработало три варианта реализации языковой статьи закона об образовании 48
Луценко хочет обязать агентов НАБУ подавать е-декларации 13
Луценко допускает новые санкции против РФ за строительство Керченского моста 16
Суд по делу Сытника перенесли на 22 декабря 22
Американские военные рассказали об умершем во Львове инструкторе 49
Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ разговаривать с жителями Горловки 24
В Украине отмечается День Сухопутный войск 20
Оккупанты нагрянули с обыском к крымскотатарскому активисту 32
Петренко: Обыск НАБУ поставил под угрозу иск в ЕСПЧ против «Роснефти» 64
Сутки в зоне АТО прошли для военных без потерь 19
ЕС ожидает от Киева полного выполнения рекомендаций ВК по закону об образовании 106
11 декабря. Картина дня 53
МИД предостерегает от свободного толкования рекомендаций ВК по закону об образовании 65
Венецианская комиссия опубликовала рекомендации по закону об образовании 99
На Тернопольщине мужчина навеселе угнал трактор, чтобы почистить улицы от снега 30

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций заявляет об отсутствии ясности в правовой основе относительно защиты прав человека в проекте закона о реинтеграции Донбасса. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

Она напомнила, что 6 октября Верховная Рада рассматривала и приняла в первом чтении проект закона, касающийся территорий, не находящихся под контролем украинского правительства на востоке страны, с целью «восстановления государственного суверенитета над отдельными районами Донецкой и Луганской областей».

«Хотя обсуждения все еще продолжаются, на данный момент Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что проекту закона не хватает ясности в правовой основе относительно защиты прав и свобод человека», - сказала Фрейзер, сообщает Укринформ.

«На наш взгляд, законодательство, и в целом вся государственная политика должна быть инклюзивной, но никак не дискриминационной, для того чтобы заложить фундамент в будущий мир и согласие в Украине», - сказала Фрейзер.

Напомним, 6 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163»Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.

17 октября Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовал Раде принять законопроект о реинтеграции Донбасса в редакции, утвержденной комитетом. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги