Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций заявляет об отсутствии ясности в правовой основе относительно защиты прав человека в проекте закона о реинтеграции Донбасса. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.



Она напомнила, что 6 октября Верховная Рада рассматривала и приняла в первом чтении проект закона, касающийся территорий, не находящихся под контролем украинского правительства на востоке страны, с целью «восстановления государственного суверенитета над отдельными районами Донецкой и Луганской областей».

«Хотя обсуждения все еще продолжаются, на данный момент Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что проекту закона не хватает ясности в правовой основе относительно защиты прав и свобод человека», - сказала Фрейзер, сообщает Укринформ.

«На наш взгляд, законодательство, и в целом вся государственная политика должна быть инклюзивной, но никак не дискриминационной, для того чтобы заложить фундамент в будущий мир и согласие в Украине», - сказала Фрейзер.

Напомним, 6 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163»Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.

17 октября Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовал Раде принять законопроект о реинтеграции Донбасса в редакции, утвержденной комитетом.