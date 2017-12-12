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Санитарно-эпидемиологическое расследование начато по факту вспышки заболеваемости среди беременных женщин, которые проходят курс оздоровления в санатории «Высокий» ЧАО «Укрпрофздравница» Харьковской области. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

«За медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры 8 декабря обратились 22 беременные женщины», - отметили в ведомстве.

Медицинское обследование осуществлено специалистами Харьковской областной клинической больницы и Харьковской областной клинической инфекционной больницы, сообщает «Укринформ».

«В результате четырем больным установлен диагноз «острая кишечная инфекция», другим - диагноз «острая респираторная вирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

Для проведения соответствующих лабораторных исследований отобраны 10 проб пищевых продуктов и 50 смывов с объектов внешней среды.

 
ForUm

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