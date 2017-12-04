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Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №7163 об обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей 19-22 декабря.

Об этом сказал спикер парламента Андрей Парубий во время заседания согласительного совета в понедельник, отвечая представителям фракций «Народный фронт» и «Самопомич», которые заявили о необходимости скорейшего рассмотрения во втором чтении законопроекта по Донбассу, сообщает «Украинская правда».

По его словам, после многих консультаций с дипломатами, законопроект №7163 рекомендовано рассмотреть на следующей неделе.

«И возможно даже начнем с него пленарную неделю», - добавил он.

Парубий отметил, что пока документ содержит около 700 правок.

Напомним, 6 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163 »Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.

17 октября Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовал Раде принять законопроект о реинтеграции Донбасса в редакции, утвержденной комитетом. 
ForUm

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