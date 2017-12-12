В Генпрокуратуре не исключают новых заочных судов и санкций против России из-за незаконного строительства государством-агрессором Керченского моста. Об этом на брифинге сообщил глава ГПУ Юрий Луценко.

Генпрокурор напомнил, что в рамках уголовного производства прокуратуры АР Крым проводится экологическая экспертиза строительства моста.

Если результаты экспертизы подтвердят вероятность экологической катастрофы, прокуратура намерена предложить странам - членам Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), а именно Болгарии, Грузии, Румынии и Турции, создать совместную следственную группу, отметил Луценко, сообщает LIGA.net.

«Такая группа может быть создана в рамках Европейской конвенции о взаимной помощи в расследовании уголовных дел, чтобы провести досудебное, а потом и судебное следствие по поводу строительства этого моста. Перспективы заочного осуждения и экономических санкций мы также прорабатываем с нашими иностранными коллегами», - сказал генпрокурор.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры заявили, что Украина готовит иск в связи с убытками, понесенными из-за строительства Россией Керченского моста к оккупированному Крыму.

Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности (ст. 236 УК Украины) субъектами хозяйственной деятельности при строительстве транспортного перехода к полуострову Крым через Керченский пролив, повлекшее тяжкие последствия природной окружающей среде.

Ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, которые устанавливает РФ из-за строительства арки Керченского моста, противоречат Конвенции ООН по морскому праву.

Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический вред.