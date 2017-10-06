Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.

«За» проголосовали 233 народных депутата, сообщает 112 Украина.

Документ объявляет Российскую Федерацию агрессором и возлагает на нее ответственность за перерегистрацию предприятий, введение обращения рубля, выдачу паспортов и автономеров на Донбассе. У России нет никаких территориальных прав на отдельные территории Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем, Украина не несет ответственности за нарушение прав жителей временно оккупированных территорий.

АТО переходит в самозащиту Украины. Вместо Антитеррористического центра в составе СБУ операциями по сдерживанию агрессии РФ и освобождению территорий должен руководить Объединенный оперативный штаб ВСУ, создание которого предусматривает законопроект.

В документе прописано, что он не вредит неотъемлемому суверенному праву Украины на оккупированный Россией Крым. Однако в ходе обсуждения подчеркивали, что эту норму будут уточнять в ходе доработки ко второму чтению.

Напомним, 5 октября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал президентский законопроект по Донбассу для голосования в первом чтении.

Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса из-за блокирования президиума. Спикер парламента Андрей Парубий закрыл заседание. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что блокирование трибуны ВР и срыв рассмотрения законопроектов о реинтеграции Донбасса организовала российская агентура.