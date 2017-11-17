Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовал Раде принять законопроект о реинтеграции Донбасса в редакции, утвержденной комитетом. Об этом сообщает 112 Украина.

Дискуссионную норму ст. 10 законопроекта в новой редакции озвучил секретарь комитета Иван Винник.

«С целью обеспечения жизненно важных интересов общества и государства, во время отпора вооруженной агрессии, в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, определенных руководителем Генштаба по представлению командующего объединенных ВС, военнослужащие, работники правоохранительных органов и лица, привлекаемые к проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, согласно Конституции и законодательству Украины имеют право...», - и дальше мы перечисляем мероприятия», - сказал Винник.

Вместе с тем исключен пункт, который позволил бы со служебной целью использовать жилые и нежилые помещения.

Винник назвал статью 10 «гибридным ответом на гибридные вызовы современности».

Кроме того, комитет утвердил последний абзац ст. 2 законопроекта в следующей редакции: «Лица, которые участвуют в вооруженной агрессии РФ или привлечены к участию в оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность за деяния, которые нарушают нормы международного гуманитарного права».

Секретарь комитета Иван Винник подчеркнул, что норма в прежней редакции позволяла привлекать к ответственности «даже учителей, которые вынуждены сегодня работать на оккупированных территориях в школах». Именно поэтому решили изменить данную норму: теперь учителя не подпадают под ее действие, ведь они не нарушают гуманитарное право.

«Таким образом, все гражданские лица, которые не совершают военных преступлений, они не могут быть привлечены к ответственности. Те, кто стреляет в украинцев, – тут понятно», - отметил Винник.

По словам секретаря комитета, из заключительных положений изъяты упоминания о предоставлении статуса участника АТО, а в случае принятия данного законопроекта соответствующие изменения в законодательство будут готовить отдельно.

После успешного голосования членами комитета его председатель Сергей Пашинский выразил мнение, что Рада примет законопроект до 8 декабря.

«Я горжусь нашим комитетом, я ответственно заявляю (я много лет депутат ВР): настолько глубокой проработки на моей памяти законов в этой Раде еще не было... Мы сделали свою работу, я уверен, что зал ВР обязан поддержать этот законопроект в ближайшие три недели», - сказал он.

Напомним, 6 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.