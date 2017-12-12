Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о давлении на него в связи с делом против экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили.

«Думаю, что сейчас дело разваливают исключительно политизацией этого дела. На меня последнюю неделю оказывается колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили», - цитирует на своей странице в Facebook слова генпрокурора его пресс-секретарь Лариса Сарган.

По мнению Луценко, «государство, которое не умеет защищать себя от планов ФСБ и банды Януковича, обречено на развал».

«Я буду защищать свое государство, даже если речь идет о Саакашвили, с которым меня связывают многие годы довольно теплых отношений. Он перешел красную черту. Не имеет права никто из тех, кто любит Украину, брать деньги Януковича для свержения власти», - подчеркнул он.

«Я уверен, что доказательная база у нас имеется. Если бы было не так, Саакашвили не убегал бы панически постоянно из-под допросов, а наоборот спокойно ходил бы на них», - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

ГПУ намерена обжаловать это решение суда.