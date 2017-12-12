Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о давлении на него в связи с делом против экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили.
«Думаю, что сейчас дело разваливают исключительно политизацией этого дела. На меня последнюю неделю оказывается колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили», - цитирует на своей странице в Facebook слова генпрокурора его пресс-секретарь Лариса Сарган.
По мнению Луценко, «государство, которое не умеет защищать себя от планов ФСБ и банды Януковича, обречено на развал».
«Я буду защищать свое государство, даже если речь идет о Саакашвили, с которым меня связывают многие годы довольно теплых отношений. Он перешел красную черту. Не имеет права никто из тех, кто любит Украину, брать деньги Януковича для свержения власти», - подчеркнул он.
«Я уверен, что доказательная база у нас имеется. Если бы было не так, Саакашвили не убегал бы панически постоянно из-под допросов, а наоборот спокойно ходил бы на них», - подчеркнул генпрокурор.
Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.
Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.
Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).
В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.
11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.
ГПУ намерена обжаловать это решение суда.
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