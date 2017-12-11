Печерский районный суд Киева разрешил бывшему лидеру партии «Рух нових сил» Михаилу Саакашвили находиться вне клетки для подсудимых на период слушания дела в судебном заседании.
Данное решение суд принял на заседании в понедельник, передают Українські Новини.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты Саакашвили.
Судья подчеркнула, что представителям СМИ запрещено фотографировать материалы досудебного расследования
Суд начал избрание меры пресечения Саакашвили. Заседание началось в 12:30.
Его защищают 3 адвоката.
Как сообщал ForUm, в пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.
Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.
Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256– (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).
В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.
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