Футболисты донецкого «Шахтера» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сыграют с итальянской «Ромой».
Жеребьевка состоялась 11 января в швейцарском Ньоне, передает Укринформ.
В церемонии приняли участие 16 команд, которые сформировали восемь пар.
Результаты жеребьевки:
«Ювентус» (Италия) – «Тоттенхэм» (Англия);
«Базель» (Швейцария) – «Манчестер Сити» (Англия);
«Порту» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия);
«Севилья» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Реал» (Испания) – «Пари Сен-Жермен» (Франция);
«Шахтер» (Донецк, Украина) – «Рома» (Италия);
«Челси» (Англия) – «Барселона» (Испания);
«Бавария» (Германия) – «Бешикташ» (Турция).
Первые матчи состоятся 13-14 и 20-21 февраля, ответные - 6-7 и 13-14 марта.
Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет 26 мая 2018 на НСК «Олимпийский» в Киеве.
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