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Футболисты донецкого «Шахтера» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сыграют с итальянской «Ромой».

Жеребьевка состоялась 11 января в швейцарском Ньоне, передает Укринформ.

В церемонии приняли участие 16 команд, которые сформировали восемь пар.

Результаты жеребьевки:

«Ювентус» (Италия) – «Тоттенхэм» (Англия);

«Базель» (Швейцария) – «Манчестер Сити» (Англия);

«Порту» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия);

«Севилья» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Реал» (Испания) – «Пари Сен-Жермен» (Франция);

«Шахтер» (Донецк, Украина) – «Рома» (Италия);

«Челси» (Англия) – «Барселона» (Испания);

«Бавария» (Германия) – «Бешикташ» (Турция).

Первые матчи состоятся 13-14 и 20-21 февраля, ответные - 6-7 и 13-14 марта.

Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет 26 мая 2018 на НСК «Олимпийский» в Киеве.
ForUm

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