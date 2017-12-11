Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что он не задержанный, а военнопленный.

Об этом он сказал в Печерском суде 11 декабря, сообщает Украинская правда.

«Я не считаю себя задержанным. Я считаю себя в военном плену. Я считаю себя пленником олигархата Украины и Путина. Я военнопленный. Реально. Потому что они ведут войну против Украины», - сказал Саакашвили.

На вопрос, какого решения он ожидает, задержанный сказал:

«Что бы они не вынесли – наша борьба будет продолжаться».

По словам Саакашвили, если его вернут в тюрьму, то он продолжит голодовку.

«Я не боюсь. Если они меня вернут в тюрьму, я буду голодать до конца. Но все будут знать, кто устроил это убийство. Они могут меня убить, но они никогда не убьют народ Украины и стремление Украинская к свободе», - заявил политик.

Саакашвили также спел украинский и грузинский гимны в суде.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256– (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.