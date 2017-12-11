Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что он не задержанный, а военнопленный.
Об этом он сказал в Печерском суде 11 декабря, сообщает Украинская правда.
«Я не считаю себя задержанным. Я считаю себя в военном плену. Я считаю себя пленником олигархата Украины и Путина. Я военнопленный. Реально. Потому что они ведут войну против Украины», - сказал Саакашвили.
На вопрос, какого решения он ожидает, задержанный сказал:
«Что бы они не вынесли – наша борьба будет продолжаться».
По словам Саакашвили, если его вернут в тюрьму, то он продолжит голодовку.
«Я не боюсь. Если они меня вернут в тюрьму, я буду голодать до конца. Но все будут знать, кто устроил это убийство. Они могут меня убить, но они никогда не убьют народ Украины и стремление Украинская к свободе», - заявил политик.
Саакашвили также спел украинский и грузинский гимны в суде.
Как сообщал ForUm, в пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.
Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.
Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256– (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).
В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.
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