Неизвестный осуществил выстрел в багажный отсек польского туристического автобуса в селе Сокольники под Львовом с РПГ-26.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в Нацполиции.

По информации собеседника, «9 декабря в 23:36 в селе Сокольники, кольцевая дорога, комплекс «Панская гора», неизвестный мужчина, выйдя из внедорожника марки Toyota, осуществил выстрел в багажный отсек автобуса из РПГ-26. После чего вернулся в автомобиль и уехал с места происшествия в неизвестном направлении. По имеющейся информации, жертв нет».

Источник также сообщил, что жители гостинично-ресторанного комплекса «Панская гора» выявили инцидент утром 10 декабря и сообщили в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа. Предварительно работники полиции квалифицировали инцидент по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).

По данным собеседника, автобус прибыл с туристической целью, для посещения города Львова. Среди пассажиров автобуса – 20 граждан Республики Польша, они должны были находиться в Украине 8-11 декабря 2017 года.

Как сообщал ForUm, в Сокольниках на паркинге возле гостиницы «Панская гора» злоумышленники взрывным устройством повредили внешнюю обшивку и боковое стекло автобуса марки МАN польской регистрации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил провокацию и назвал это попыткой сорвать визит президента Польши Анджея Дуды в Украину.