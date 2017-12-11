Вступил в силу приказ Министерства здравоохранения о новых суточных нормах питания, сообщает Госпродпотребслужба.

Нормы физиологических потребностей украинцев в белках, жирах, углеводах и энергозатратах не пересматривались в течение 18-ти лет.

Новые нормы питания отличаются от старых тем, что детям в возрасте от 3 до 17 лет калорийность уменьшена, в отношении взрослого населения – калорийность осталась прежней, но увеличено количество белков, жиров и уменьшен вес углеводов.

Так, калорийность питания детям и подросткам снизили в сутки на 15% в среднем. Детям советуют есть меньше сладкого (быстрых углеводов), в отношении подростков Минздрав советует употреблять больше белков (мяса) и меньше жиров (особенно сала и масла), а также меньше углеводов – это каши, хлеб, сладости. Взрослому населению ведомство рекомендует снизить употребление углеводов в сутки (снизили на 50 грамм), а белков (увеличили на 12 грамм) и жиров (увеличили на 15 грамм) наоборот увеличить.

МОЗ объясняет такие изменения тем, что новые нормы более сбалансированы и полезны для здоровья. По снижению калорийности рациона детей ведомство утверждает, что прежние нормы питания устарели и были завышены относительно употребления углеводов, что провоцировало у детей избыточный вес и ожирение. Подросткам же рекомендуется употреблять больше белковой пищи для лучшего роста и наращивания мышечной массы.

Мнение же диетологов по данному поводу разделились. Одни специалисты считают, что старые детские нормы соответствовали рекомендациям ВООЗ. А другие считают, что современные дети менее активны, поэтому калорийность урезана обоснованно. Диетологи отметили, что данные рекомендации общего характера, поскольку детям, посещающим спортивные секции, нужно больше калорий, чем детям с меньшими физическими нагрузками.