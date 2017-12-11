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Правоохранители начали оттеснять активистов, которые пытаются попасть в здание Печерского суда, где должны избирать меру пресечения екс-руководителю Одесской ОГА Михаилу Саакашвили.

Об этом сообщает Укринформ.

Перед аркой во двор суда образовалась давка.

Начались непродолжительные схватки, после чего из толпы до границы между людьми и полицейскими бросили две дымовые шашки. Затем ситуация была урегулирована.

Пока в суд пропускают только журналистов, народных депутатов.

По улице Крещатик сейчас собралось около двух сотен активистов – сторонников Саакашвили.

Под Печерским районным судом Киева, где должны избирать меру пресечения лидеру «Руху нових сил» усилили меры безопасности: около тысячи правоохранителей охраняют территорию возле суда.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256– (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.
ForUm

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