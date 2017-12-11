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Предварительная причина смерти 21-летнего военнослужащего США во Львове – сердечный приступ, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

«10 декабря, в 11:28 на станцию скорой медицинской помощи Львова поступило сообщение, что на ул. Лемковская (возле магазина оружия) вследствие сердечного приступа (предварительно) скоропостижно скончался военнослужащий США в возрасте 21 года, который находился в командировке на Яворовском учебном центре», - говорится в сообщении.

Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. Тело доставлено в областной судебно-медицинский морг.
ForUm

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