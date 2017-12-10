Переданное из изолятора СБУ заявление лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили является подделкой, заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«В коллекцию подписей. Первое типа заявление с типа призывами было предоставлено адвокатами прессе ночью после выхода из ИВС. Второе заявление было написано собственноручно Саакашвили в ИВС под видеофиксацию в соответствии с требованиями УПК», - написала она в Facebook.

«Другой почерк, четкая подпись в «заявлении-призыве», чтобы читались «МСаак ...» для кого? Даже здесь немногочисленным жителям палаток «Колорадо» подсовывают фейк», - добавила Сарган.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256– (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.

После задержания адвокат Саакашвили опубликовал заявление политика из изолятора СБУ, где тот назвал обвинения против себя лживыми и призвал сторонников выходить в воскресенье на акцию «За импичмент».