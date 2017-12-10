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Никаких изменений в 7 статью Закона «Об образовании» вноситься не будет, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Об этом он сказал на конференции ко Дню местного самоуправления на Львовщине, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Парубий отметил, что положение седьмой пола стали предметом дискуссии не только в Украине, но и в международном обществе.

Спикер сообщил, что разговаривал с представителями Венецианской комиссии, «и было согласовано, что седьмая статья Закона «Об образовании» меняться не будет». «Она останется в принятой редакции», - подчеркнул он.

Председатель парламента напомнил, что перед принятием закона проходили круглые столы, участники которых не могли прийти к общему мнению, «потому при рассмотрении закона была создана рабочая группа, благодаря чему смогли выйти на компромиссную формулировку, которая с одной стороны, защищает язык национальных меньшинств, а с другой – делает обязательным условием изучение государственного языка».

Напомним, Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».

Пресс-служба Министерства образования и науки со ссылкой на выводы Венецианской комиссии сообщила, что комиссия рекомендует Украине продолжить переходный период для применения языковой статьи закона «Об образовании». Сейчас закон определяет, что полноценно вступить в силу языковая статья должна в 2020 году.

МОН соглашается, что с педагогической точки зрения продолжения переходного периода является обоснованным, и полностью поддерживает эту рекомендацию.

Комиссия также отмечает, что Украина должна «максимально широко» использовать возможности пункта 4 статьи 7 закона об образовании, который предусматривает, что в учебных заведениях могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках – государственном языке, на английском языке и на других официальных языках Евросоюза. В МОН заявили, что планируют соблюсти и эту рекомендацию.
ForUm

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