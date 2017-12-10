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Российский генерал-полковник Николай Ткачев заявил, что готов подать в суд на группу Bellingcat и издание The Insider, в расследовании которых говорится о его возможной причастности к катастрофе малайзийского «Боинга» MH17 в небе над Донбассом. Об этом он заявил в интервью российскому изданию «Новая газета».

Ткачев утверждает, что его не было на Донбассе в 2014 году.

«Пусть они там (в Bellingcat и Insider, - ред.) теперь поволнуются. Я, наверное, буду с ними судиться. Пусть докажут хоть что-то из того, что придумали», - сказал Ткачев.

Ранее он заявлял, что много лет живет в Екатеринбурге, где занимается военно-патриотическим воспитанием детей, и назвал информацию расследователей глупостью.  

8 декабря международная группа расследователей Bellingcat и российское издание The Insider опубликовали совместное расследование, в котором идентифицировали одну из ключевых фигур, которая может быть причастна к крушению над Донбассом «Боинга» в июле 2014 года. Эксперты утверждают, что лицо под псевдонимом «Дельфин» - это генерал-полковник российской армии в запасе, действующий главный инспектор Центрального военного округа Министерства обороны России Николай Ткачев.

По данным расследователей, после начала конфликта на востоке Украины Ткачев отправился на подконтрольную сепаратистам часть Луганской области, в город Краснодон, где координировал сотрудничество вооруженных сепаратистов и российских военных.

Международная следственная группа, которая ведет следствие по делу о катастрофе малайзийского самолета в небе над Донбассом, пообещала учесть данные расследовательской группы.
ForUm

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