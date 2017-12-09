Полковник полиции в отставке Юрий Покиньборода, на чьей квартире задержали Саакашвили, уволен из рядов Национальной полиции 5 месяцев назад по сокращению штатов.

Об этом сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

«Полковник полиции Юрий Покиньборода, на чьей квартире задержали без сопротивления и без пострадавших разыскиваемое и подозреваемое лицо-апатрида Саакашвили, 5 месяцев назад был уволен из рядов Национальной полиции по сокращению штатов. Он действительно прошлой зимой возглавлял полицию Луганской области, но на данное время не является действующим сотрудником правоохранительных органов», - написал Шевченко в Facebook.

Как сообщал ForUm, в пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256– (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.