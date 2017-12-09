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Украина должна имплементировать все замечания Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) относительно языковой нормы закона «Об образовании», заявляет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Те права, которые уже имеют национальные меньшинства, не могут быть отобраны. Это принципиальный и фундаментальный вопрос, предусмотренное конвенциями ООН и Совета Европы, а также заключительным заявлением саммита «Восточного партнерства». Во-вторых, мы можем быть довольны чем-либо, что связано с законом об образовании, но только в случае, если этим довольно и венгерске нацменьшинство. Я сказал премьер-министру Гройсману, что, если вы делаете такие фундаментальные изменения в законе, которые могут повлиять на меньшинства, то вы предварительно должны провести все необходимые серьезные консультации, чего сделано не было. И, в-третьих, Украина должна полностью имплементировать все замечания и мнения Венецианской комиссии, что, как я понял, Украина намерена сделать», - заявил Сийярто, передает Радио Свобода.

Напомним, Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».

Пресс-служба Министерства образования и науки со ссылкой на выводы Венецианской комиссии сообщила, что комиссия рекомендует Украине продолжить переходный период для применения языковой статьи закона «Об образовании». Сейчас закон определяет, что полноценно вступить в силу языковая статья должна в 2020 году.

МОН соглашается, что с педагогической точки зрения продолжения переходного периода является обоснованным, и полностью поддерживает эту рекомендацию.

Комиссия также отмечает, что Украина должна «максимально широко» использовать возможности пункта 4 статьи 7 закона об образовании, который предусматривает, что в учебных заведениях могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках – государственном языке, на английском языке и на других официальных языках Евросоюза. В МОН заявили, что планируют соблюсти и эту рекомендацию.

 

 
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