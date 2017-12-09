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Новый премьер Польши Матеуш Моравецкий в первый день утверждения в должности заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события как «геноцид на Волыни» забывать нельзя. Об этом он заявил в эфире телестанции Trwam, сообщает Polskie Radio.

Моравецкий высказал убеждение, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде и напомнил, что «нельзя забывать о таких событиях как геноцид на Волыни».

Кроме того, по его словам, Польша, принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».

«Однако Европейская Комиссия этого не замечает, поэтому, мы будем обращать нашим партнерам на это внимание», - заявил новый премьер.

По его словам, Польша считает, что решение принимать или не принимать беженцев –  это ее собственная прерогатива.

Он добавил, что Польша приняла очень много беженцев из Украины, где идет война. «Европейская Комиссия будто бы не замечает, что на Востоке Украины война, там погибают тысячи людей», - отмечал Моравецкий.

Об угрозе со стороны ЕС относительно возможного прекращения действия структурных фондов из-за того, что Польша не принимает беженцев, премьер-министр отметил:

«Польша – это очень гордый, важный, большой народ – а благодаря нашей политике 500+ и другим продемографическим мерам он будет еще больше, - и мы не позволим такого рода шантаж. Мы даже мысли такой не допустим», - отметил новоназначенный премьер-министр.

Напомним, 8 декабря президент Польши Анджей Дуда принял отставку главы правительства Шидло и ее кабинета и назначил вице-премьера и министра развития и финансов Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра Польши. 
ForUm

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