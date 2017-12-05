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В Представительстве Европейского Союза в Украине надеются, что следствие по делу экс-главы Одесской облгосадминистрации, лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили будет отвечать требованиям действующего украинского законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине, передает УНИАН.

«Мы в курсе того, что происходит сейчас с господином Саакашвили. Мы также внимательно следим за этим случаем и надеемся, что следствие состоится вовремя и согласно всем требованиям закона», - сказали в представительстве.

«Также призываем органы власти, чтобы не дошло до нарушения основных прав господина Саакашвили», - отметили дипломаты.

Как сообщал ForUm, правоохранители утром во вторник, 5 декабря, провели обыск в квартире Саакашвили на улице Костельной. Он в это время залез на крышу дома.

Сторонники политика пытались заблокировать выходы дома, в результате произошла потасовка.

Впоследствии Саакашвили задержали и вручили подозрение.  

По данным СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства, открытого согласно ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и укрывательство их преступной деятельности). 
ForUm

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