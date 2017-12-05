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Правоохранители нашли паспорт гражданина Украины Саакашвили во время обысков в киевской квартире руководителя Киевского областного отделения «Руху новил сил» Севериона Дангадзе.

Об этом на брифинге 5 декабря заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает Украинская правда.

«Во время обысков, где жил Северион Дангадзе, в Киеве было обнаружено много необходимых для следствия материалов, в том числе и злополучный паспорт гражданина Украины Саакашвили, который, по его словам, находился ли у президента, то у министра внутренних дел», - сказал Луценко.

«На самом деле он все это время находился в доме Дангадзе. Ложь и здесь вылезла на поверхность», - подытожил генпрокурор.

Напомним, 12 сентября Саакашвили заявлял, что его паспорт находится у Президента Украины Петра Порошенко.

Ранее он сказал, что паспорт у него забрали украинские полицейские 10 сентября во время пересечения им границы.

10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.
ForUm

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