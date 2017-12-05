Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выступает за усиление своих полномочий в условиях гибридной войны. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«В связи с ситуацией, вызванной высказываниями в прямом эфире владельца канала «NewsOne», Национальный совет полностью поддерживает слова Президента Украины о недопустимости «подыгрыванию российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах как оценка Революции Достоинства». Нацсовет, который последовательно отстаивает позиции соблюдения принципов свободы слова и журналистских стандартов, считает, что блокирование работы отечественных медиа и любые другие препятствия деятельности законопослушных СМИ в Украине являются недопустимыми», - заявили в пресс-службе.

В то же время в условиях информационной агрессии, оккупации отдельных территорий Украины и вооруженной борьбы за независимость и государственный суверенитет и информационные ресурсы в стране должны быть более ответственными, а регуляторный орган должен иметь эффективные механизмы реагирования на вызовы, которые возникают в медийной сфере.

«Для того чтобы действия регуляторного органа были адекватны современным угрозам, полномочия Нацсовета должны быть усилены. Это позволит оперативно регулировать информационное пространство и не допускать никаких безнаказанных заявлений или любой информационной политики, отрицающей территориальную целостность Украины или подвергающей сомнению такие выдающиеся события, как Революция Достоинства», - резюмировали в Нацсовете.

Напомним, вчера, 3 декабря, в Киеве активисты заблокировали здание телеканал NewsOne.

Участники блокирования заявили, что для снятия блокады владелец телеканала, внефракционный народный депутат Евгений Мураев должен «покаяться за сепаратистские высказывания». Также они требуют уволить «самых ватных» ведущих и сменить редакционную политику канала с «ватной прокремлевской» на «проукраинскую патриотическую»

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков призвал активистов прекратить блокирование телеканала.

Президент Петр Порошенко назвал блокирование телеканала недопустимым.