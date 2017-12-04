В Верховную Раду поступил доработанный проект закона «О государственном бюджете Украины на 2018 год». Документ опубликован на сайте парламента.

Отмечается, что законопроект №7000 4 декабря передан на рассмотрение руководству и профильному комитету.

декабря - 1853 гривны, а минимальная зарплата - 3723 гривны (с 1 января).

Напомним, Верховная Рада Украины 14 ноября поддержала в первом чтении проект госбюджета на 2018 год, разработанный в рамках трехлетнего бюджетного планирования, с учетом рекомендаций международных финансовых организаций, и основан на показателе дефицита в 2,4% ВВП, с прогнозным уровнем инфляции 7% и ростом экономики 3%. «За» соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов. Так же в первом чтении парламентарии поддержали изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Как ожидается, доходы бюджета вырастут на 15% по сравнению с текущим годом – до более 1 трлн грн исключительно за счет экономического роста, а не увеличения налоговой нагрузки. Рост минимальной зарплаты составит 16% - до 3723 грн.

1 декабря Кабмин одобрил проект бюджета на 2018 год и передал на рассмотрение в Верховную Раду.