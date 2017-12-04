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Апелляционный суд Мариуполя сменил меру пресечения бывшему командиру батальона «Донбасс» Анатолию Виногродскому с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщается на странице Руху визволення в Facebook.

Согласно решению суда, Виногродский должен до 4 февраля 2018 находиться по месту своей регистрации в Мариуполе. Его обязали носить электронный браслет, воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями, а также сдать все паспорта.

Бывшего командира батальона «Донбасс» освободили из-под стражи в зале суда.

Полиция задержала Виногродского, а также его побратима Леонида Литвиненко 26 ноября. Их подозревают в совершении разбойного нападения на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий Кировоградщины.

27 ноября Октябрьский районный суд Мариуполя арестовал на два месяца экс-командира батальона «Донбасс» и бывшего добровольца АТО Леонида Литвиненко. 

 
ForUm

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