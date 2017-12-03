В Киеве неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканал NewsOne.

Подъезд к офису канала заблокирован колючей проволокой и мешками с песком, сообщается на сайте телеканала.

Активисты требуют, чтобы телеканал изменил свою информационную политику.

«Сотрудник Нацполиции заявил, что правоохранители следят за порядком на месте акции и препятствовать ей не намерены, пока не будет силовой попытки проникновения на территорию бизнес центра», – говорится в сообщении.

Исполнительный продюсер и ведущий NewsOne Василий Голованов подчеркнул, что такие действия под телеканалом являются «препятствованием журналистской деятельности».

В то же время один из активистов заявил, что заблокирован только один выезд-въезд на территорию NewsOne.

«На эту территорию существует четыре въезда, не говоря уже об отдельных входах для разных компаний. Вы можете проехать вокруг и проверить. Мы специально проводим акцию только под эти заездом, чтобы не мешать работе других компаний», - заявил он.

Также отмечается, что на телеканале вызвали «скорую», потому что сотруднику стало плохо. «Однако радикалы ее не пропускают. К ним вышел ведущий Василий Голованов, однако радикалы сказали, что они не пропустит никого, а человека могут вынести сами», – говорится в сообщении.

«Съемочные группы телеканала заблокированы на парковке, сотрудники не могут ни въехать, ни выехать. Визит гостей на прямые эфиры отменен. Страдают также и другие предприятия, которые в бизнес центре», – подчеркнули на телеканале.