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Президент Петр Порошенко назвал недопустимым блокирование телеканала NewsOne. Об этом сообщается на странице Главы государства в Facebook.

«Любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокирование – недопустимы», – отметил он.

В то же время, по словам Президента недопустимы и попытки оправдывать действия страны - агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах как оценка Революции Достоинства.

«Иногда такие действия являются реакцией на бездействие тех органов, которые должны оперативно реагировать. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства», – подчеркнул он.

Напомним, вчера, 3 декабря, в Киеве активисты заблокировали здание телеканал NewsOne.  

Участники блокирования заявили, что для снятия блокады владелец телеканала, внефракционный народный депутат Евгений Мураев должен «покаяться за сепаратистские высказывания». Также они требуют уволить «самых ватных» ведущих и сменить редакционную политику канала с «ватной прокремлевской» на «проукраинскую патриотическую»

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков призвал активистов прекратить блокирование телеканала. 
ForUm

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