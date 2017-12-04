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Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал активистов прекратить бокирование телеканала NewsOne. Об этом он написал в Twitter.

«Первое. Мураев – мерзавец и провокатор. Второе. Обращаюсь к протестующим - блокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев», – отметил он.

В то же время Аваков подчеркнул, что владельцам и редакторам телеканала стоит прекратить провоцировать людей.

«Нацполиция примет решение по 1-3 в пределах компетенции», – подытожил министр.

Напомним, вчера, 3 декабря, в Киеве активисты заблокировали здание телеканал NewsOne.  

Участники блокирования заявили, что для снятия блокады владелец телеканала, внефракционный народный депутат Евгений Мураев должен «покаяться за сепаратистские высказывания». Также они требуют уволить «самых ватных» ведущих и сменить редакционную политику канала с «ватной прокремлевской» на «проукраинскую патриотическую»

 
ForUm

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