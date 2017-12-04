также в разделеСтолица
В Киеве неизвестные заблокировали телеканал NewsOne 106
Центр столицы взяли под усиленную охрану 74
В столице «минировали» центральный железнодорожный вокзал 30
В Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами, 5 пострадавших 53
В Киеве на пешеходном переходе сбили сына Вирастюка 97
Общественный транспорт в Киеве на Новый год будет работать дольше 28
В Киев прислали посылки для Борща Украинского, Нестора Махно и Джека Воробья 59
Киев решил не перекрывать Крещатик на выходные и праздники до конца января 31
У известной украинской певицы в Киеве угнали автомобиль 124
На Аллее почетных захоронений в Киеве появятся камеры и освещение 19
СМИ: В Киеве руками провинциального «черного регистратора» у законных владельцев отбирают два спортивных объекта 122
Гололедица в Киеве сохранится в ближайшие дни 29
Севастопольця, разбившего мемориал Героям Небесной сотни, арестовали на 4 месяца 52
«Киевавтодор» заявляет, что вывел на улицы половину техники 30
В Киеве из-за гололеда все троллейбусы и автобусы выбились из графика 31
Кличко заявил, что договорился о снижении этажности зданий на месте Сенного рынка 34
Киев готовится к Новому году: центр перекрывают для транспорта 33
Легендарные Gorillaz впервые выступят в Украине 30

Активисты, заблокировавшие вечером в воскресенье, 3 декабря, один из въездов в офис телеканала NewsOne в Киеве пообещали снять блокаду после выполнения ряда требований.

Участники блокирования заявили, что владелец телеканала, внефракционный народный депутат Евгений Мураев должен «покаяться за сепаратистские высказывания». Также они требуют уволить «самых ватных» ведущих и сменить редакционную политику канала с «ватной прокремлевской» на «проукраинскую патриотическую», сообщает ZN.UA.

«До тех пор, пока этого не произойдет, наша мирная акция будет продолжаться», - заявил активист Алексей Середюк, добавив, что канал блокируют ветераны АТО и представители различных общественных организаций.

Напомним, вчера, 3 декабря, в Киеве люди в балаклавах заблокировали здание телеканал NewsOne.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

86
Теги