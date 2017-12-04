Активисты, заблокировавшие вечером в воскресенье, 3 декабря, один из въездов в офис телеканала NewsOne в Киеве пообещали снять блокаду после выполнения ряда требований.

Участники блокирования заявили, что владелец телеканала, внефракционный народный депутат Евгений Мураев должен «покаяться за сепаратистские высказывания». Также они требуют уволить «самых ватных» ведущих и сменить редакционную политику канала с «ватной прокремлевской» на «проукраинскую патриотическую», сообщает ZN.UA.

«До тех пор, пока этого не произойдет, наша мирная акция будет продолжаться», - заявил активист Алексей Середюк, добавив, что канал блокируют ветераны АТО и представители различных общественных организаций.

Напомним, вчера, 3 декабря, в Киеве люди в балаклавах заблокировали здание телеканал NewsOne.