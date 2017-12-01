Испания начала процедуру экстрадиции разыскиваемого народного депутата Александра Онищенко.

Об этом говорится в сообщении посольства Испании, которое представили во время заседания Соломенского суда прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Громадське.

«По решению суда Испании к нему применено условное освобождение, то есть мера пресечения. Теперь первого числа каждого месяца он обязан являться в суд Испании, который рассматривает экстрадицию», - сказал прокурор Андрей Перов.

В то же время защита Онищенко в суде пыталась обжаловать письмо Генеральной прокуратуры, которым еще в декабря 2016 года следователи просили Испанию об экстрадиции Онищенко.

Если Онищенко не появится в испанский суд, то это может быть основанием для объявления его в розыск в странах Европы, отмечает прокурор.

Такое решение суд Испании по Онищенко принял 13 ноября 2017.

Напомним, 13 ноября Онищенко сообщил, что прокуратура Испании отказала Украине в аресте и экстрадиции народного депутата-беглеца Александра Онищенко.

Как известно, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

Сейчас нардеп-беглец находится в национальном розыске. Хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Онищенко сообщил, что еще 4 апреля получил политическое убежище, однако не стал назвать страну своего пребывания.

В ноябре Онищенко сообщил, что планирует получить в Германии рабочую визу.