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Прокуратура Испании отказала Украине в аресте и экстрадиции народного депутата-беглеца Александра Онищенко. Об этом Онищенко сообщил после судебного заседания.

«Суд выслушал позицию стороны обвинения, спросил, согласен ли я на добровольную экстрадицию, я ответил, что нет, и что мое дело является политическим преследованием. Суд счел наши аргументы достаточно убедительными, чтобы не применять ко мне арест», - сказал Онищенко, сообщает «Украинская правда».   

По его словам, заседание длилось 1,5 часа в суде Мадрида Audiencia Nacionale.

В то же время Радио Свобода со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщает, что компетентные органы Испании пока не давали официального ответа об аресте и экстрадиции Онищенко. «Официального ответа от компетентных органов Испании в НАБУ не поступало, так же, как и от Италии ... В Италии мы не посылали запрос вообще», - сообщили в НАБУ.

Как сообщалось, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину

Сейчас нардеп-беглец находится в национальном розыске. Хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Онищенко сообщил, что еще 4 апреля получил политическое убежище, однако не стал назвать страну своего пребывания. 

В ноябре Онищенко сообщил, что планирует получить в Германии рабочую визу.

 
ForUm

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