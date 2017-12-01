Во время обыска по месту жительства агента НАБУ Екатерины Сикорской в ​​селе Козин в частном доме были изъяты документы с грифом «ограничение доступа», тетради с секретной информацией о прослушивании объектов заинтересованности НАБУ, материалы проведенных негласных следственных (розыскных) действий, которые обрабатывались при отсутствии у нее допуска к гостайне.

Об этом в Facebook заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Результаты следственных действий СБУ и ГПУ, проведенных обысков свидетельствуют о фактическом игнорировании руководством НАБУ законодательства в сфере соблюдения государственной тайны», - написала она.

По словам Сарган, привлекает особое внимание и частная жизнь агента НАБУ Екатерины Сикорской.

«Ей и близким членам ее семьи на праве собственности принадлежат три частных дома в элитном поселке Козин, престижные автомобили «Мазератти», «Лексус» и два «Порше Кайен», приобретенные в последнее время», - заявила Сарган.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро.

При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.