Президент Украины Петр Порошенко заявляет о недопустимости межведомственных конфликтов в прокуратуре. Об этом он сказал во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Говоря о работе всей правоохранительной системы, не могу, к сожалению, обойти молчанием публичные межведомственные конфликты. Еще раз скажу, к сожалению, они вышли за рамки разумной конкуренции, которая – пока в меру, - нужна везде, потому что конкуренция, в том числе между правоохранительными органами, является двигателем прогресса», - сказал он.

Глава государства отметил: «Шума и перьев столько, что порой действо напоминает какой-то латиноамериканский карнавал... Казалось бы, даже смешно, если бы не было так грустно. Горько, но правильно написано в обращении группы 1 декабря: «Нельзя построить правовое государство, если мужи в погонах забывают о своем предназначении, для чего они пришли на эту должность, и становятся безответственными политиканами».

«Нельзя, чтобы ни один правоохранительный орган привлекался к политической деятельности», - заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что общество предпочитает войны с коррупцией и другими видами преступности, а не войны компроматов. «Я, как Президент – точно вместе с обществом. Здоровое соперничество, цивилизованную конкуренцию, честное соревнование будет приветствовать и Президент, и общество. А вот конфликты, ссоры, интриги и вражда являются абсолютно неприемлемыми, поскольку идут на пользу только общему врагу – преступности и коррупции», - подчеркнул он.

По его словам, особенно государство и общество надеются на прокуратуру. «Так или иначе, но за вами остается обеспечение надлежащего уровня координации деятельности и взаимодействия всех реформированных и новосозданных правоохранительных органов. И я абсолютно согласен с тем, что Юрий Витальевич (Луценко, - ред.) сказал вчера: «Бороться со злом невозможно незаконными методами». Только следуя этому принципу, мы можем построить правовое государство», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро.

При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.