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Национальное бюро расценивает ситуацию с задержанием агента как сознательную диверсию, спланированную и реализованную при участии Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры. Об этом сказала пресс-секретарь НАБУ Дарья Манжура, сообщает Громадське.

«Национальное бюро расценивает данную ситуацию как сознательную диверсию, спланированную и реализованную при участии Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры. С апреля этого года продолжалась специальная операция под прикрытием, но и СБУ, и Генпрокуратура, своим арестом эту операцию сорвали», - сказала она.

«Первый заместитель председателя миграционной службы Дина Пимахова ни была ключевым объектом операции, - добавила пресс-секретарь. – Целью операции было раскрытие крупной преступной группировки и выявление всех участников схемы».

По ее словам, по состоянию на утро 30 ноября не было связи с семью оперативными сотрудниками НАБУ. По неподтвержденной информации, они были на месте проведения обыска, в то время как по официальной информации НАБУ там находилась только один человек.

Напомним, 29 ноября в ГМС сообщили о задержании агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя службе Дине Пимаховой.

В НАБУ в свою очередь заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГМС. Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецперации. 

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС. 
ForUm

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