На сегодняшний день по событиям 30 ноября 2013 года открыты десятки производств, однако дела по этим эпизодам не имеют приговоров, сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии Радио Свобода.

«На сегодня сообщено о подозрении или направлены в суд дела по 22 лицам, которых следствие на основании собранных доказательств считает организаторами. Это подозрения бывшему президенту, бывшему главе СНБО, его заместителю, руководителю Министерства внутренних дел, Киевской милиции, и исполнителей – командиру «Беркута» и непосредственно бойцам», - рассказал Горбатюк.

«А также, как известно, обвинительный акт находится в суде в отношении бывшего председателя КГГА Попова относительно пособничества в организации разгона», - добавил он.

Однако, по его словам, нельзя утверждать, кто именно совершил преступление, поскольку приговоров ни по одному из этих эпизодов нет.

Долгое время у следствия была проблема с установлением исполнителей этих преступлений. За последний год ситуация изменилась, и два бойца «Беркута» были идентифицированы, собраны доказательства и обвинительные акты в их отношении направлены в суд.

При этом некоторые из подозреваемых продолжают занимать свои должности.

«Сегодня у нас командир взвода, которому сообщено о подозрении, следствие тоже идет к завершению, но этот человек как был командиром взвода, так и остается», - говорит Горбатюк.

Кроме того, по его словам, судами эти дела не рассматриваются, и никаких гарантий того, что подозреваемые не уедут из Украины, нет.

«Суды не избирают им меры пресечения, содержание под стражей. Но им пока нечего бояться, потому что длительное рассмотрение дел остается безрезультатным», - сказал он.

Ранее Горбатюк сообщал, что подозрение по делам о событиях на Майдане в целом в 2013 и 2014 годах объявили 380 лицам. Суды признали виновными в совершении преступлений 48 человек.