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Рекс Тиллерсон остается председателем Государственного департамента США, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ABC News.

Она отметила, что на данный момент у нее нет объявлений о кадровых изменениях в администрации.

«Секретарь Тиллерсон продолжает возглавлять Государственный департамент, и все правительство сосредоточено на завершении этого невероятно успешного первого года администрации президента Трампа», - сказала Сандерс.

Напомним, ранее The New York Times ранее, что Белый дом разработал план отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона и замены его директором ЦРУ Майком Помпео.

По данным источников, Тиллерсон покинет пост через несколько недель.

 
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