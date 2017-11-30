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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero заявил, что силы ООН введут на Донбасс после разведения сторон.

«Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске», — сказал Лавров, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что после саммита БРИКС в Китае президент России Владимир Путин предложил учредить миссию ООН для охраны СММ ОБСЕ на Украине.

«При этом основой урегулирования продолжают оставаться Минские соглашения, сохраняются все существующие переговорные площадки — минская Контактная группа и «нормандский формат», — добавил глава МИД РФ.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.
ForUm

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