В ночь с 29 на 30 ноября в результате ухудшения погодных условий (дождь с мокрым снегом, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 23 населенных пунктов Запорожской области, сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в области.

Так, 18 населенных пунктов обесточены в Вольнянском районе (2 - частично) и 5 населенных пунктов Запорожского района (3 частично).

По состоянию на 9:00 проводятся работы по восстановлению электроснабжения. На местах работают аварийные бригады ОАО «Запорожьеоблэнерго». В течение дня 30 ноября планируется восстановить электроснабжение во всех обесточенных населенных пунктах